Griezmann schenkt Atlético zege bij opening nieuwe stadion

22:38 – Atlético Madrid opende zaterdagavond officieel haar nieuwe stadion Wanda Metropolitano. Málaga was daarin de tegenstander, maar had zeker niet de intentie om de rode loper uit te leggen voor de nieuwe gastheer. Uiteindelijk werd het een moeizame 1-0 zege voor de Madrilenen.



De thuisploeg leek te kampen met koudwatervrees, want in de eerste helft was er weinig vermaak voor de supporters. Málaga had voor rust nog de beste kans via Borja Bastón, die Jan Oblak tot een geweldige redding wist te dwingen.



Atlético kwam een stuk beter voor de dag na de pauze. Eerste was Koke al dichtbij, maar het was uiteindelijk Antoine Griezmann die de score opende. Na een knappe actie van Angel Correa kwam de Fransman goed naar de bal om de lage voorzet binnen te knallen.