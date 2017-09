PEC worstelt met Heracles maar houdt de punten in eigen huis

22:41 – PEC Zwolle heeft vanavond met enige moeite Heracles opzij weten te zetten. De blauw-witten waren in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar hadden grote moeite het net te vinden. De openingstreffer van Youness Mokhtar werd ongedaan gemaakt door een vrije trap Jamiro Monteiro, waarna vlak voor tijd opnieuw Mokhtar de bevrijdende treffer binnenschoot: 2-1.



De wedstrijd begon perfect voor PEC. De thuisploeg startte fris en fruitig en voetbalde zich steeds makkelijk richting het doel van Bram Castro. Die mocht al na vijf minuten vissen, toen Younes Mokhtar totaal niet werd aangepakt door de verdediging van Heracles en de bal onberispelijk achter Castro schoot: 1-0. Niet veel later was het al bijna weer raak toen diezelfde Castro de bal zo in de voeten van Parzyszek schoof. De Pool pakte het presentje echter niet uit, waardoor Heracles weer even adem kon halen.



De openingsfase bleek echter wel de aanloop naar een eerste helft waarin PEC de bovenliggende partij was. De ploeg speelde met veel drang naar voren en had daarin met name aan Ryan Thomas een goede. De Nieuw Zeelander werkte hard en stond aan de basis van verschillende aanvallen. Het ontbrak de Zwollenaren echter enkele keren aan scherpte voor de goal, waardoor met name Mokhtar en Saymak levensgrote kansen om zeep holpen. Heracles bleef dus overeind, maar begon net als vorig weekend beroerd aan de wedstrijd. Toch lieten de Almeloërs zich niet volledig onberoerd. Zo kreeg Paul Gladon de kans op de gelijkmaker uit een corner, maar stond Diederik Boer een treffer in de weg. Ook Kristoffer Peterson meldde zich regelmatig voor het doel, maar kon zijn ploeg niet aan een doelpunt helpen. De 1-0 ruststand mocht dan ook verdiend worden genoemd.



De tweede helft was min of meer een kopie van de eerste. Beide ploegen maakten er een redelijk open wedstrijd van, wat niet in de laatste plaats het gevolg was van slordigheden over en weer. PEC bleef evenwel de bovenliggende partij en was met name via Kingsley Ehizibue keer op keer dreigend. Scoren kreeg de ploeg van Van 't Schip echter maar niet voor elkaar, waardoor Heracles hoop bleef houden op een resultaat. Toen PEC na een dik uur spelen het initiatief meer en meer uit haar handen liet glippen riep het de problemen over zichzelf af. Heracles werd steeds brutaler en kwam in de 78e minuut zelfs op gelijke hoogte. Een vrije trap van de voet van Jamiro Monteiro belandde via de muur achter Diederik Boer: 1-1.



Het leek de thuisploeg wakker te schudden, want direct ging men op zoek naar een nieuwe voorsprong. Direct na de gelijkmaker had Youness Mokhtar de 2-1 al op zijn schoen, maar schoot hij hard tegen de vuisten van Castro aan. Enkele momenten later kreeg ook Namli de kans, maar hij schoot over. Een kleine vijf minuten voor tijd was het dan toch Mokhtar die zijn ploeg opnieuw op voorsprong schoot. Stef Nijland stuurde hem met een slim passje weg, waarna niets of niemand de Marokkaan meer kon tegenhouden. Hij trok naar binnen en haalde van dichtbij uit, Castro hiermee kansloos latend. Heracles ging vervolgens opportunistisch op zoek naar spits Vincent Vermeij, maar kon geen vuist meer maken waardoor Zwolle de punten over de streep trok: 2-1. PEC neemt met deze overwinning vijf punten afstand van Heracles.