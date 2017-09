AS Roma rekent zonder problemen af met Hellas Verona

22:42 – AS Roma heeft zaterdagavond in eigen huis een prima zege geboekt op Hellas Verona. De Romeinen wonnen met 3-0 en hadden in Edin Dzeko de uitblinker van de avond. De aanvalsleider nam twee van de drie doelpunten voor zijn rekening.



Met Kevin Strootman op de bank en Ruud Gullit als eregast op de tribune begon AS Roma uitstekend tegen Hellas. Cengiz Ünder trof eerst nog de paal, maar een paar minuten later was het wel raak dankzij een prima goal van Stephan El Shaarawy op aangeven van Radja Nainggolan. En na een prima voorzet van Alessandro Florenzi kopte Edin Dzeko de 2-0 tegen de touwen.



Na de pauze was Dzeko ook trefzeker. Aleksandar Kolarov stuurde de spits diep en hij rondde uitstekend af. Kort erop was hij dicht bij zijn hattrick, maar de Bosniër liet die kans liggen. Hellas kon er weinig tegenover stellen en kreeg bovendien rood met Samuel Souprayen (twee keer geel). Even dachten de bezoekers nog wel 3-1 te maken, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.