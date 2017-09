Oostenrijk neemt afscheid van succestrainer Koller

16 september 2017 – Oostenrijk mag opzoek naar een nieuwe bondscoach. De huidige keuzeheer Marcel Koller gaat zijn contract bij de voetbalbond niet verlengen. De 56-jarige trainer - die in 2011 het Oostenrijkse elftal onder zijn hoede kreeg - maakt de kwalificatiereeks nog wel af.



De kans dat Oostenrijk nog naar het WK mag, is heel klein. De ploeg staat vierde in groep D en de achterstand op nummer twee Wales is met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten, nummer drie Ierland staat vier punten voor. Koploper Servië is zelfs al definitief uit het zicht.



Koller zal hoe dan ook als een held vertrekken bij Oostenrijk. Het EK 2016 was immers de eerste eindronde in achttien jaar waar het land zich voor kwalificeerde en zelfs het allereerste EK ooit. Voor het EK van 2008 was het zonder te spelen al geplaatst als gastland.