Koeman: "Heb de ervaring om met situatie om te gaan"

9:13 – Everton smeet op de transfermarkt met de miljoenen, maar veel heeft dat vooralsnog niet opgeleverd. In de competitie haalde het slechts vier punten uit vier duels en ook in Europa is de ploeg van Ronald Koeman met een 3-0 nederlaag bij Atalanta Bergamo slecht begonnen. De Nederlandse coach verwacht dat hij het snel weer op de rit heeft op Goodison Park.



Zondag gaat het team op bezoek bij Manchester United. "Ik heb de ervaring om met de situatie om te gaan", zegt Koeman op de clubwebsite. "Vorig seizoen hadden we ook een slechte reeks en daar kwamen we ook goed uit. Ik heb vertrouwen dat we hier goed uit kunnen komen. De wedstrijd tegen Atalanta was voor mij echter wel een wake-up call."



De zware nederlaag in Italië is hard aangekomen bij Everton, zegt Koeman. "Ik zag veel twijfels bij ons in die wedstrijd", blikt Koeman terug. "Eén van onze krachten is dat we een goede defensie organisatie hebben, maar daar was niets van terug te zien in die wedstrijd. Als dat zo blijft, straffen de topclubs in de Premier League het keihard af. Voorafgaand aan het duel met Manchester United ben ik om tafel gegaan met de belangrijkste spelers. Het is tijd dat de ervaren spelers op gaan staan."