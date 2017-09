Jubilaris Dybala maakt er drie: "Krijg vrijheid van de coach"

15:01 – Tegen FC Barcelona stelde hij teleur met Juventus, maar zondag heeft Paulo Dybala zijn voeten weer laten spreken in de Serie A. De aanvaller maakte drie prachtige goals op visite bij Sassuolo: 1-3. De Argentijn voelt zich goed.



"Ik ben erg gelukkig. Ik wilde scoren en maakte er uiteindelijk drie", was zijn eerste reactie na de wedstrijd. "Het team blijft winnen en haalt een goed niveau. Ik hoop dat ik zo door kan gaan. Het team geeft mee vertrouwen en ik krijg vrijheid van de coach. Ik mag spelen waar ik wil."



Juventus staat na vier duels op vier overwinning. Het kent dus een perfecte start van het seizoen. "Het team is goed en tegen Sassuolo gooiden we de wedstrijd goed in het slot. We moeten blijven winnen en stappen blijven zetten", zegt Dybala, die zondag zijn honderste duel voor de club speelde.