De Jong blijft ter observatie nacht in ziekenhuis

21:23 – Luuk de Jong blijft een nacht in het ziekenhuis. De PSV'er moest zondag de gewonnen topper tegen Feyenoord (1-0) staken na een harde tackle van Steven Berghuis op zijn ribben. Voor de Eindhovenaren is het uitvallen van hun spits een smet op de zege. Phillip Cocu vond zijn ploeg een goede eerste helft spelen, maar zag het niveau na rust wegzakken.



Dat De Jong schade heeft opgelopen, lijkt zeker. Later zal een diagnose volgen. "De status weet ik op dit moment niet exact. Waarschijnlijk houden ze hem vannacht ter observatie in het ziekenhuis. De klap op zijn ribben heeft een enorme impact gehad", zegt Cocu op de website van PSV.



De Jong viel uit nadat Gaston Pereiro de Brabanders vroeg aan een voorsprong had geholpen. Cocu: "Voor rust voerden we de vooraf bedachte tactiek, uitstekend uit. Geconcentreerd, vanuit het team in de taak. We speelden echt goed. an de tweede helft moeten we leren. Het blijft voor mij een mysterie waarom wij terugvielen in de tweede helft. Het leek eigenlijk nergens op. Er was geen durf, geen initiatief. Ik ben daar absoluut niet tevreden over."



De reactie van Joshua Brenet na Feyenoord-PSV voor de camera van FCUpdate.nl: