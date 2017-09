ErediVisie: 'Gladonnetje', weekcontract en tranen van pijn

12:32 – Na de eerste topper van het seizoen is Feyenoord niet meer zonder schade en is PSV weer gedeeld koploper van de Eredivisie. Het was ook het weekend van Robert Zwinkels, de Airborne-veteranen in het Gelredome, FC Twente, Willem II en Youness Mokthar. Maar er gebeurde nog meer opvallends. Zoals altijd maken we op maandag weer een rondje langs de velden.



PSV is de winnaar van het weekend

Vanaf de eerste tot de laatste minuut was het spannend en soms zelfs grimmig. De eerste topper van het seizoen was meteen een mooie. PSV begon voortvarend en kwam via Gastón Pereiro op 1-0, maar gek genoeg vocht Feyenoord zich na de rode kaart van Steven Berghuis (die hij al eerder had moeten krijgen) knap terug in de wedstrijd. Hoewel de Rotterdammers geen doelpunt wisten te maken, lieten ze zien dat ze op dit moment nog meer een team zijn dan PSV. "We hebben karakter getoond, we waren écht een team", sprak Kevin Diks na afloop voor de camera van FCUpdate.nl. "Het vertrouwen blijven we ondanks deze verliespartij ook wel houden, dat gaat echt niet zomaar weg."



Weghorst doet 'Gladonnetje'

Het missen van penalty's is een trend geworden in de Eredivisie. Vorige week gingen er vier van de zeven mis en nu was het weer raak. Of mis dus, beter gezegd. Wout Weghorst kreeg het voor elkaar om twee pingels in één minuut om zeep te helpen. Hij miste, mocht hem overnieuw nemen omdat doelman Roy Kortsmit te vroeg van zijn lijn af ging, maar faalde andermaal. Kortsmit, die te boek staat als een echte penaltykiller en nu drie (eigenlijk dus vier) strafschoppen achter elkaar gekeerd heeft (ook tegen NEC en Heracles), dook twee keer de goede hoek in. Het deed denken aan Paul Gladon, die in augustus 2016 hetzelfde overkwam. Kortsmit kreeg bij de rust een compliment van Weghorst, maar de spits van AZ lachte uiteindelijk als laatst op Het Kasteel. Met twee doelpunten schoot de spits zijn ploeg naar de gedeelde koppositie en werd hij topscorer van de Eredivisie met zes goals uit vijf duels.



Overigens viel de rol van scheidsrechter Siemen Mulder wel te prijzen. De arbiter gaf na afloop toe dat hij achteraf bij beide penalty's anders gehandeld zou hebben. Het erkennen van incorrecte beslissingen is iets wat Mulder al vaker deed en dat is niet bepaald een traditie in het scheidsrechterskorps. Chapeau.



Contractverlenging

Dan contractnieuws in Enschede. René Hake heeft zijn verbintenis bij FC Twente met één week verlengd. Dit zei de geplaagde coach zelf na afloop van de net zo verrassende als knappe 4-0 overwinning op FC Utrecht, een evenaring van de grootste zege van Twente onder Hake in de Eredivisie. "Mijn contract is weer met een week verlengd, hè", knipoogte Hake voor de camera van FOX Sports. Het siert de trainer die altijd realistisch en nuchter is en zich niet snel gek laat maken. Ook niet als hem nadrukkelijk gevraagd wordt of hij nog toekomst heeft bij zijn club, zoals vorige week. Laten we ook niet vergeten dat Hake vorig seizoen iets heel knaps neergezet heeft met Twente. Het komt wel goed, met Hake aan het roer.



De tranen van Kishna

Het was de meest verrassende transfer in de Eredivisie in de zomerse transferwindow, de overstap van Ricardo Kishna naar ADO Den Haag. De voormalig jeugdspeler van de club uit de Hofstad streek neer op het oude nest, waar hij met open armen en vol bombarie werd ontvangen. Afgelopen zondag kwam Kishna als invaller binnen de lijnen in het 1-1 gelijkspel tegen Ajax, maar deze invalbeurt liep uit op een drama. Uitgerekend tegen zijn oude club ging Kishna door zijn knie. Daarna volgde een sneu beeld. Kishna zat huilend langs de lijn, met zijn hand op zijn knie, terwijl hij werd toegezongen door de fans. Het ziet er slecht uit, maar laten we hopen dat het meevalt.





Wat verder opviel

- De twee goals van zomeraanwinst Etien Velikonja voor Willem II in de belangrijke uitwedstrijd tegen Roda JC (1-3 winst)- De opmerkingen van Heracles-coach John Stegeman (bij de NOS):"Na de gelijkmaker kregen de spelers weer poep in de broek. Het zijn schijtbakken en dat heb ik ze ook wel verteld."- Een persconferentie op z'n Spartaans:- Guram Kashia geeft traditiegetrouw zijn shirt aan Airborne-veteranen:- Deze gevatte reactie van ADO richting Ajax:- De steunactie voor Sint-Maarten: