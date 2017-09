Zidane tevreden over Bale: "Ik weet dat hij nog beter kan"

17:09 – Gareth Bale werd tijdens de Champions League-wedstrijd van Real Madrid tegen APOEL Nicosia uitgefloten door het eigen publiek, maar was afgelopen weekend tegen Real Sociedad weer belangrijk voor zijn club. Zinedine Zidane ziet de Welshman langzaam weer in vorm komen.



Bale tekende tegen Real Sociedad voor de derde treffer van Real Madrid. "Hij speelde de laatste tijd niet op zijn best, maar beetje bij beetje zien we de oude Gareth terug", aldus Zidane na afloop tijdens de persconferentie. "Hij heeft goed gespeeld en dat zeg ik niet alleen maar omdat hij scoorde. Het was niet makkelijk om het af te maken na zeventig meter gerend te hebben. Ik ben blij voor hem."



Toch verwacht Zidane meer van Bale dit seizoen. "Ik weet dat hij nog veel beter kan, maar we zullen geduld moeten hebben. Hij is blij met het doelpunt, er valt toch een last van zijn schouders af. Maar ook verdedigend heeft hij zijn taken goed uitgevoerd", besloot de trainer.