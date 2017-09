Emery praat met Neymar en Cavani: "Moeten samenwerken"

18:20 – Unai Emery baalt van het feit dat Neymar en Edinson Cavani het zondag tijdens de wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Olympique Lyon niet eens werden over wie vrije trappen en penalty's mocht nemen. Het duo kreeg daarover tot tweemaal toe een discussie.



Na een eerdere discussie over een vrij trap, ruzieden Neymar en Cavani ook over wie een strafschop mocht nemen. Cavani benutte dit seizoen al drie penalty's en ging dus achter de bal staan. De Braziliaan wilde het buitenkansje echter zelf benutten en ging demonstratief voor de bal staan, maar droop uiteindelijk af. Cavani miste vervolgens vanaf elf meter.



Trainer Emery liet weten te balen van het gedrag van zijn spelers en sprak inmiddels met Neymar en Cavani over de ruzie. "Ze moeten gaan samenwerken, dat is noodzakelijk. Ik laat de spelers op het veld zelf beslissen wie vrije trappen en strafschoppen neemt. Maar als dat niet gaat werken dan ga ik beslissen. Ik wil niet dat dit een probleem wordt", zegt hij in gesprek met L'Équipe.