Besiktas blijft winnen dankzij prachtige treffer Quaresma

21:26 – Besiktas heeft maandagavond de vierde overwinning op rij geboekt in de Turkse Süper Lig. Daarmee blijft de club van Jeremain Lens en Ryan Babel in het spoor van Galatasaray. In eigen huis werd Konyaspor met 2-0 verslagen, mede dankzij een wereldgoal van Ricardo Quaresma.



Nadat Galatasaray eerder dit weekend eenvoudig met 2-0 wist te winnen van Kasimpasa, was het voor Besiktas zaak om geen fouten te maken tegen Konyaspor. Met Babel in de basis begon Besiktas sterk en dat leverde al na tien minuten een voorsprong op. Cenk Tosun kopte op aangeven van Caner Erkin de openingstreffer binnen. Babel was nog dichtbij een treffer, maar hij zag zijn afstandsschot net naast het doel verdwijnen.



Pas na iets meer dan een uur spelen verdubbelde Besiktas de score. Quaresma begon vanaf een meter of dertig aan een solo richting en Konyaspor-doel en schoot vervolgens vanuit een moeilijke hoek prachtig raak: 2-0. Lens mocht tien minuten voor tijd nog invallen, maar er werd niet meer gescoord. Besiktas komt door de zege net als Galatasaray op dertien punten te staan na vijf duels.