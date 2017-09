Scorende Van Dijk helpt reserves Southampton aan zege

23:00 – Virgil van Dijk was maandagavond belangrijk voor de reserves van Southampton. De verdediger werkt aan zijn wedstrijdritme bij het elftal onder 23 jaar en scoorde de openingstreffer in het duel met Stoke City. Southampton won uiteindelijk vrij gemakkelijk met 3-0.



Van Dijk werkt na lange afwezigheid wegens een knieblessure en na een ingediend transferverzoek werd hij zelfs tijdelijk uit de selectie gezet. Omdat het niet tot een transfer kwam in de zomer werkt de verdediger nu aan zijn rentree. Zaterdag maakte Van Dijk al zijn comeback in het eerste. Hij viel drie minuten voor tijd in tijdens het duel met Crystal Palace (0-1 zege).



Maandag speelde Van Dijk negentig minuten met de beloften tegen Stoke City. De Nederlander kopte de 1-0 binnen en zorgde er ook nog voor dat Southampton een strafschop kreeg toegewezen waaruit vervolgens de derde treffer viel. Daardoor lijkt Van Dijk klaar voor het duel van Southampton aanstaande zaterdag in de Premier League tegen Manchester United.