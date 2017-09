Speleranalyse: Mertens, valse én diepgaande spits in één

10:00 – Iedere week licht FCUpdate.nl een speler uit waarover veel wordt gezegd en geschreven, maar waarvan niet iedereen een compleet beeld heeft. Voor de twaalfde editie van deze rubriek bekeken we Dries Mertens, die in dienst van Napoli bij toeval in de spits belandde en op die positie bijzonder productief blijkt. Afgelopen woensdag nog, tegen Lazio (1-4 winst).



AA Gent, Eendracht Aalst, AGOVV, FC Utrecht, PSV, Napoli. Het is een spelersprofiel dat er direct uitspringt en waarvan onwetende teamgenoten wel even zullen opkijken. José Callejón en Raúl Albiol bijvoorbeeld, afkomstig van Real Madrid. Of Pepe Reina, die in zijn carrière voor FC Barcelona, Villarreal, Liverpool en Bayern München speelde.





Toch speelt Mertens moeiteloos mee met Napoli, dat momenteel in bloedvorm verkeert. Sterker nog: de Belgische aanvaller vormt een onmisbaar onderdeel van de aanvalsmachine van trainer Maurizio Sarri. Als centrumspits in een 4-3-3-formatie is Mertens zijn gewicht in goud waard voor de Napolitanen, die dit seizoen proberen Juventus van de zevende opeenvolgende landstitel af te houden.



Maradona

Als Gonzalo Higuaín in de zomer van 2016 voor negentig miljoen euro naar Juventus vertrekt, zoekt Napoli een nieuwe spits. Die wordt gevonden bij Ajax, in de persoon van Arkadiusz Milik. Hij begint uitstekend, met zes goals in vijf officiële wedstrijden, maar dan komt de klad erin. Eerst stokt zijn productie, dan loopt hij een scheurtje in zijn kruisband op.

Manolo Gabbiadini is zijn logische vervanger, maar Sarri heeft zijn twijfels. Na een aantal wedstrijden besluit hij Mertens als spits te posteren. Het duurt even voordat hij op stoom is, maar dan is hij meteen ook niet meer te houden. Eind december scoort Mertens in twee opeenvolgende wedstrijden maar liefst zeven keer, tegen Cagliari (uit) en Torino (thuis).



Mertens speelt zo goed dat de Italiaanse pers al snel de vergelijking met Maradona maakt. Net als de Argentijn is Mertens namelijk een kleine dribbelaar met scorend vermogen. "Maar ik haat het als mensen dat doen", zegt Mertens. "Maradona was bijzonder speciaal en dat ben ik niet."



Speelstijl

Waar Higuaín vooral als afmaker fungeerde bij Napoli, vult Mertens zijn rol als centrumspits anders in. Zijn spel kenmerkt zich door verticale looplijnen. Waar spitsen van oudsher te horen krijgen vooral in de breedte te bewegen, tussen de hoeken van het zestienmetergebied in, biedt Mertens zich afwisselend in de bal en diep aan. Daarmee combineert hij de voordelen van een 'valse' spits en een diepgaande nummer 9.Als Napoli aan een aanval bouwt, positioneert Mertens zich tussen de centrumverdedigers en defensieve middenvelders van de tegenstander in. Daarmee stelt hij ze voor een keuze. Blijven de centrumverdedigers staan (bovenste afbeelding hieronder), dan kan Mertens worden aangespeeld, opendraaien richting het doel en voor een actie gaan of een teamgenoot diepsturen. Dekt de verdediging door (onderste afbeelding hieronder), dan creëert Mertens daarmee zijn eigen ruimte achter de verdediging om in diep te gaan.





Transformatie

Door: Marco van der Heide



"Vroeger zei ik altijd dat ik net zo blij was met een assist als met een goal. Maar nu zie ik in dat als je niet scoort, mensen zeggen dat je slecht speelt. En als je wél scoort, dan kun je nog zoveel fout doen, maar vinden mensen je goed. Doelpunten is alles wat mensen zien, dus is het belangrijk voor me om veel te scoren. Vanaf nu focus ik me daar dus sterk op", zo beschrijft Mertens de verandering die hij doormaakt in zijn nieuwe rol."Ik snap wat mensen bedoelen als ze me beschrijven als een 'valse negen'. Ik ben niet de grote spits die de bal afhoudt van tegenstanders. Maar het voetbal verandert, evenals de manier waarop teams spelen. Ik denk dat ik, na de goals die ik als spits van Napoli heb gemaakt, het bijvoeglijk naamwoord 'valse' weg kan laten en mezelf gewoon 'spits' kan noemen."Op die positie loopt Mertens inmiddels ruim één-op-één: hij heeft gemiddeld slechts 81 minuten nodig voor een doelpunt. Met het swingende Napoli – dat de competitie is gestart met vijftien punten en negentien goals in vijf wedstrijden – vormt hij een gevaarlijke outsider voor de titel. Het zou de kroon op het werk zijn van de speler die via AGOVV en de Eredivisie opklom naar de mondiale top.