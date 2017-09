Oranje: Advocaat neemt Huntelaar op in voorselectie

12:51 – Klaas-Jan Huntelaar is terug bij het Nederlands elftal. Bondscoach Dick Advocaat heeft hem opgenomen in de voorselectie voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden van volgende maand tegen Wit-Rusland en Zweden. Advocaat heeft in totaal 35 spelers geselecteerd.



Huntelaar kwam bijna twee jaar geleden voor de laatste keer in actie voor Oranje. Dat was op 13 oktober 2015, in het verloren EK-kwalificatieduel met Tsjechië (2-3). "De laatste weken heeft hij goed gespeeld, dus we houden hem in de gaten", licht Advocaat kort toe op OnsOranje.



Ook Bas Dost, Robin van Persie en Vincent Janssen zijn kandidaat-spitsen. Andere aanvallers in de voorselectie zijn Ryan Babel, Steven Berghuis, Memphis Depay, Eljero Elia, Jeremain Lens, Jürgen Locadia, Quincy Promes en Arjen Robben. De KNVB meldt dat Van Persie een vraagteken blijft. Het is afwachten hoe zijn knieblessure zich ontwikkelt. Daarnaast viert Daryl Janmaat zijn rentree. Hij werd de laatste maanden geteisterd door blessureleed.



Het Nederlands elftal moet de kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (zaterdag 7 oktober) en Zweden (dinsdag 10 oktober) winnen, maar moet daarbij flink werken aan het doelsaldo om de play-offs in de WK-kwalificatie te bereiken.