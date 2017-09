Advocaat licht voorselectie toe: "Bewust een grote lijst"

14:00 – Bondscoach Dick Advocaat kiest bewust voor een grote voorselectie van 35 spelers. Dat heeft alles te maken met fitheid en wedstrijdritme. Hij maakt de voorselectie dinsdagmiddag bekend. Meest opvallende namen zijn die van Klaas-Jan Huntelaar en Daryl Janmaat.



"Het is dezelfde lijst als vorig keer, alleen Janmaat en Huntelaar zijn erbij gezet", zegt Advocaat in gesprek met het tv-kanaal van OnsOranje. "Het is bewust een grote lijst, omdat een groot aantal spelers niet speelt, of geblesseerd is. Daarom hebben we de keuze wat groter gemaakt."



Huntelaar zat bijna twee jaar niet bij Oranje. "Het is een voorlopige lijst", benadrukt de bondscoach. "We moeten rekening houden met hoe een aantal jongens er aan het einde voor staat. De laatste weken heeft hij (Huntelaar, red.) goed gespeeld. We houden hem in de gaten." Datzelfde geldt voor Janmaat. "Hij speelt weer bij Watford. Op een gegeven moment moeten we een afweging maken wie we nemen."



Nederland moet volgende maand in de kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (zaterdag 7 oktober) en Zweden (dinsdag 10 oktober) winnen, en werken aan het doelsaldo. "Je moet altijd vertrouwen hebben. Ik vind dat we ons na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk goed gerevancheerd hebben. Iedereen denkt dat het simpel is, maar winnen met 3-1 van Bulgarije is een uitstekend resultaat. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden."



Lees ook: Advocaat neemt Huntelaar op in voorselectie Oranje