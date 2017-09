United-huurling Willock: "Ik zie Utrecht niet als een stap terug"

20:00 – Matty Willock wordt dit seizoen door FC Utrecht gehuurd van Manchester United. In het eerste speelde hij nog niet, maar de 21-jarige middenvelder heeft inmiddels wel zijn debuut bij de beloften gemaakt. Later deze week hoopt hij op zijn debuut in de hoofdmacht.



"Ik kom van United, maar zie Utrecht absoluut niet als een stap terug. Hier krijg ik de kans om grotemannenvoetbal te spelen. Dat moet me een betere, completere speler maken", vertelt de Engelsman tegen Het Algemeen Dagblad. "Ik ben goed opgevangen. Alles staat in het teken van voetbal. Verder heb ik nauwelijks hobby's, op FIFA spelen na. Ik ben een relaxte gast, chill graag. Bij alles wat ik doe heb ik wel de training van morgen in mijn achterhoofd. Dáár moet ik scherp zijn."



Ook in het stadion voelt Willock zich thuis. "Echt een Engels stadion. Ik dacht bij mijn eerste bezoek meteen: hier ga ik me thuisvoelen. Maar het voetbal hier is zó anders. Ik kan op alle aanvallende posities op het middenveld uit de voeten. Nu stond ik op links. Hier is dat een plek waar je eigenlijk de hele flank bespeelt. Dat ben ik niet gewend. Je hebt meerdere taken tegelijk. Het voetbal is veel meer op tactiek gestoeld."



Willock komt overigens uit een echte voetbalfamilie. Zijn broertjes zitten namelijk bij Benfica en Arsenal. Ze worden ook wel gekscherend The Wonderboys genoemd. "Dat mensen ons zo noemen, is raar en mooi tegelijk. Ze doen dat niet voor niks, denk ik. Dus is het een compliment. We weten alledrie heel goed dat we talent hebben, maar ook dat we keihard moeten werken om iets te bereiken. Elke dag weer."