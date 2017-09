Sterk GVVV klopt Dordrecht, Heracles met moeite door

21:41 – GVVV heeft als eerste amateurclub dit seizoen een profploeg de deur gewezen in de KNVB Beker. In eigen huis boekte het een zeer terechte 1-0 zege op FC Dordrecht. Heracles Almelo had het ook niet makkelijk bij Rijnsburgse Boys, maar won uiteindelijk wel met 0-2.



GVVV - FC Dordrecht 1-0

Het krachtsverschil tussen GVVV en FC Dordrecht was nauwelijks waarneembaar. Sterker nog, de thuisploeg was beter en kreeg via Martin van Eck (kopbal in vrijstaande positie) de grootste kans van de eerste helft. Dat beeld veranderde na de pauze niet en had uteindelijk een goal tot gevolg. Eerst had Van Eck met een vrije trap al de lat geraakt, maar even later was het Soufiane Laghmouchi die goed uithaalde na matig optreden van doelman Nick Wolters. De keeper redde vervolgens wel goed op een schot van Jermey de Graaf. Toen met nog tien minuten te gaan Gustavo Hamer rood kreeg, was het definitief gedaan metde aspiraties van Dordrecht.



Rijnsburgse Boys - Heracles Almelo 0-2

Hoewel John Stegeman furieus was op zijn ploeg na de nederlaag bij PEC Zwolle, kwam Heracles niet heel sterk het veld op. Rijnsburgse Boys dacht zelfs al vroeg te scoren, maar de treffer werd afgekeurd. Heracles was wel beter, maar heel overtuigend was het allemaal niet. Uiteindelijk brak Joey Pelupessy met een knal de ban, waarna Heracles nog veel kansen kreeg op meer. Peter van Ooijen raakte met een schot twee keer de paal, terwijl een inzet van Paul Gladon uit de doelmond werd gehaald. Uiteindelijk was het Vincent Vermeij die wel de trekker over wist te halen.



Overige uitslagen

Barendrecht - Go Ahead Eagles 1-3

FC Emmen - NEC 1-3

FC Oss - Almere City 0-2

Genemuiden - De Treffers 1-3

Helmond Sport - Cambuur 1-5

Noordwijk - Fortuna Sittard 0-1

Quick Boys - FC Volendam 1-3

Sparta Nijkerk - FC Eindhoven 0-1