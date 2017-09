Tottenham wint van Barnsley, Hollands Swansea langs Stam

23:07 – Tottenham Hotspur heeft zich in de League Cup geplaatst voor de volgende ronde, maar heel overtuigend was het niet. Barnsley uit de Championship werd met slechts 1-0 verslagen. Ook Reading was niet in staat om te stunten tegen een Premier League-ploeg: Swansea City won met 0-2.



Tottenham Hotspur - Barnsley 1-0

Michel Vorm kreeg in de League Cup de kans om zich te laten zien onder de lat. De doelman moest zich vooral kort na rust een keer later zien, toen Ike Ugbo hard uithaalde richting het Tottenham doel. Dele Alli maakte niet veel later wel een treffer. Bij een voorzet vanaf rechts greeg niemand van de verdedigers in, waarna de talentvolle middenvelder er als de kippen bij was om zijn ploeg een ronde verder te schieten.



Reading - Swansea City 0-2

Het Reading van Jaap Stam en Leandro Bacuna is in de League Cup uitgeschakeld door Swansea City. In de eerste helft hield de ploeg goed stand tegen de Premier League-club, waar Mike van der Hoorn, Leroy Fer en Luciano Narsingh in de basis stonden. Alfie Mawson brak na de pauze de ban uit een hoekschop. Vervolgens besliste Jordan Ayew het duel in de counter.



Overige uitslagen:

Aston Villa - Middlesbrough 0-2

Brentford - Norwich City 1-3

Bristol City - Stoke City 2-0

West Ham United - Bolton Wanderers 3-0

Wolverhampton Wanderers 1 - 0 Bristol Rovers