Vitesse speelt verlenging tegen amateurs, Roda wint eenvoudig

18:52 – Vitesse moet diepgaan voor het bereiken van de tweede ronde van de KNVB Beker. De titelverdediger speelt op dit moment een verlenging tegen hoofdklasser Swift (0-0). Roda JC daarentegen kende een eenvoudige woensdagavond. De geplaagde ploeg van Robert Molenaar won met 0-5 van de amateurs van Capelle



Swift - Vitesse (verlenging)

Vitesse trapte de bekeravond af bij het Amsterdamse Swift. Wat een makkelijke affiche leek te zijn, werd een hels karwei. Henk Fraser, die ziek thuis zat, had clubtopscorer Tim Matavz buiten de basis gehouden. Maar de spits kwam in de tweede helft Luc Castaignos te vervangen om een verlenging te voorkomen. Dat lukte niet, ondanks voldoende kansen. Maar ook Swift was een aantal keer gevaarlijk. Momenteel is de verlenging bezig



Capelle - Roda JC 0-5

Roda JC wenste niet mee te werken aan een bekerstunt van Capelle, de uitkomt in de Derde Divisie. De hekkensluiter van de Eredivisie stond binnen een kwartier met 0-2 voor dankzij doelpunten van Dani Schahin en Nathan Rutjes. Met een volley bepaalde Mario Engels de ruststand op 0-3. In de tweede helft vond Roda het welletjes, en schakelde het terug. Dat kwam de wedstrijd niet te goede, maar de Limburgers kwamen niet meer in gevaar. Celestin Djim pikte in de slotfase nog twee doelpunten mee en hielp Roda uiteindelijk aan een 0-5 overwinning.