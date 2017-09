Ajax loopt pas na rust weg bij Scheveningen

20:25 – Ajax heeft woensdag zijn plicht gedaan en is een ronde verder in de KNVB Beker, maar de manier waarop verdient geen schoonheidsprijs. In een moeizaam duel op bezoek bij SVV Scheveningen werd het uiteindelijk 1-5, mede dankzij een hattrick van Kasper Dolberg.





Zoals verwacht koos Marcel Keizer voor een B-elftal. In het stadion van ADO Den Haag, waar de bekerontmoeting plaatsvond, was er op de vleugels plek voor Vaclav Cerny en David Neres, terwijl Dolberg in de punt van de aanval begon. Hij moest natuurlijk vertrouwen tanken: de Deen stond al 660 minuten droog in het shirt van Ajax.



Aan die statistiek kwam al snel een einde in Den Haag, toen Dolberg er met een knal van afstand al snel 0-1. Het leek een doelpuntrijke en eenvoudige avond te worden voor de Amsterdammers, die wel een goede wedstrijd konden gebruiken na het pijnlijke puntenverlies van afgelopen weekend tegen ADO.





Maar Scheveningen had duidelijk andere plannen, het wilde niet fungeren als speelbal van Ajax en toonde bij vlagen veel lef. Met Tim Peters en Mehmet Aldogan had de thuisploeg flink wat snelheid voorin. Het kwam er dan ook een enkele keer aardig uit via de counter. Die tactiek leverde zelfs na tien minuten al een vrije kopkans op, maar die vloog ruim voorlangs.



De mannen van Keizer hadden regelmatig moeite met Scheveningen en kwamen niet eens in de buurt van het niveau dat wordt nagestreefd. Neres kwam nauwelijks voor in het spel, terwijl Lasse Schöne – die met Carel Eiting en Siem de Jong op het middenveld stond – opvallend vaak balverlies leed. Ajax verdiende dan ook niet meer dan de 0-2 ruststand. Siem de Jong tekende met een kopbal voor zijn eerste goal in het rood-wit sinds 9 maart 2014.





Na een klein uur veranderde het spelbeeld. Ajax voerde het tempo op en kreeg meer kansen. David Neres leek een duwfout te begaan, maar het mocht door van Björn Kuipers: 0-3. Maar op het moment dat de Amsterdammers de score leken uit te bouwen, was daar plotseling de treffer van Scheveningen. Na een slimme assist achter het standbeen schoot Barry Rog de bal loeihard in de korte hoek. Benjamin van Leer, die onder de lat stond namens Ajax, was kansloos.



In de slotfase werd het krachtsverschil toch nog even extra duidelijk aan de hand van twee goals. Via een overtuigende knal en een terechte strafschop bepaalde Dolberg de eindstand op 1-5. Een ruime zege voor Ajax, zoals verwacht, maar hoogstaand was het zeker niet.