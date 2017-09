Telstar verliest van tiental VVSB, ook NAC blameert zich

21:49 – NAC Breda en Telstar hebben zich woensdag in de eerste ronde van de KNVB Beker laten verrassen. NAC verloor bij Achilles'29. Telstar speelde lang tegen een tiental van VVSB, maar verloor. FC Utrecht had geen kind aan de amateurtak van Ajax en haalde in de Amsterdam Arena (0-6) hard uit.



Achilles '29 - NAC Breda 4-3

Voor NAC zit het bekertoernooi er alweer op. De Bredanaars, die zaterdag nog de eerste Eredivisie-zege van het seizoen boekten, gingen met 4-2 onderuit bij Achilles'29. De eredivisionist liet zich aftroeven door Achilles'29, dat tegenwoordig in de Tweede Divisie speelt In Groesbeek kwam NAC twee keer op voorsprong, maar in het laatste half uur van de wedstrijd ging het mis. Rai Vloet en Karol Mets scoorden voor NAC, maar zij zagen hun doelpunt weggepoetst worden door Imran Omar en Boy van de Beek (penalty). Niels Wouters en Shuremy Felomina maakten in de laatste dertig minuten de stunt compleet. Rai Vloet moest na een harde overtreding nog met rood naar de kant. De 4-3 van Thomas Enevoldsen in blessuretijd kwam te laat voor NAC.



VVSB – Telstar 4-1

Na de uitschakeling van NAC en eerder deze woensdagavond Vitesse nog een bekerstuntje: Jupiler League-club Telstar was niet opgewassen tegen tien man VVSB, dat twee seizoenen tot de halve finale reikte. Na iets meer dan twintig minuten kreeg Peet van der Slot al een rode kaart. Daarvoor had Andrija Novakovich Telstar vanaf de penaltystip ook al op voorsprong geschoten. Maar het bleek allemaal niet voldoende. Mohamed El Osrouti was met twee doelpunten de gevierde man van VVSB en dompelde Telstar in rouw. Tim de Rijk gooide het duel definitief in het slot. Met de 4-1 in de slotfase maakte El Osrouti de avond nog pijnlijker voor Telstar



Ajax amateurs - FC Utrecht 0-6

Met een royale 0-6 zege op de Ajax amateurs, spelend in de Hoofdklasse, heeft FC Utrecht het nog rustig aangedaan. In de eerste helft werden alle doelpunten genoteerd. Cyriel Dessers (twee keer), Yassin Ayoub, Lukas Görtler, Mattew Willock en Zakaria Labyad namen de goals voor hun rekening. In de tweede helft deed de ploeg van Erik ten Hag het rustig aan, en bleef Ajax een grotere nederlaag bespaard.



Overige uitslagen:

ONS Sneek – FC Twente 1-3

CSV Apeldoorn - Willem II 2-4

Katwijk - Ter Leede 4-0

Lisse - HSV Hoek 1-0

Staphorst - Koninklijke HFC 2-3

De Dijk - HHC 2-1