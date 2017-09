Juventus en Napoli blijven foutloos in Serie A

23:27 – Serie A-koploper Juventus en Napoli blijven foutloos. Beide zegevierden woensdag in de midweekse speelronde. Achtervolgers AC Milan en AS Roma ook. Zij blijven na vijf competitiewedstrijden in het spoor van hun concurrenten.



Juventus kreeg Fiorentina op bezoek. In eigen huis maakte Mario Mandzukic met een kopbal het enige doelpunt. Napoli keek dankzij Stefan de Vrij op bezoek bij Lazio nog tegen een achterstand aan. De Oranje-international had een volley in petto, maar dat was niet voldoende voor de Romeinen. Kalidou Koulibaly, Jose Callejon en Dries Mertens met een mooie lob stelden orde op zaken.



AC Milan klopte promovendus SPAL 2013 (2-0). Zomerse aanwinsten Ricardo Rodriguez en Franck Kessie waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie. AS Roma was veel te sterk voor Benevento, een andere promovendus. Dankzij twee doelpunten van Edin Dzeko en evenzoveel eigen doelpunten werd het 0-4. Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd mee bij Roma, Samuel Armenteros viel het laatste kwartier in bij Benevento.



Overige uitslagen

Atalanta - Crotone 5-1

Cagliari - Sassuolo 0-1

Genoa - Chievo Verona 1-1

Hellas Verona - Sampdoria 0-0

Udinese - Torino 2-3