Kansen missend Real Madrid verliest diep in blessuretijd

0:11 – Real Madrid blijft tobben in de Primera Division. De Koninklijke ging in eigen huis zeldzaam onderuit tegen Real Betis, dat woensdag diep in blessuretijd het enige doelpunt maakte. In het competitieduel maakte Cristiano Ronaldo na een schorsing van vijf duels zijn rentree. Het gat met koploper FC Barcelona is na vijf wedstrijden al zeven punten.



De daverende verrassing heeft Real Madrid vooral aan zichzelf te denken. Er waren voldoende mogelijkheden, maar de gastheren kwamen wonderwel niet tot scoren. Een zeldzaam gegeven, want de ploeg van Zinedine Zidane was hiervoor 73 keer op rij trefzeker geweest. Het was een wonder te noemen dat de gasten, waar oud-PSV'er Andrés Guardado inviel, stand hield. Onder andere het aluminium werd geraakt door Real, maar ook Betis-doelman Antonio Adan was een plaag voor de regerend kampioen van Spanje.





In de slotfase werd Real Madrid gewaarschuwd door een afgekeurd doelpunt van Real Betis, waar Antonio Sanabria het een laatste zetje gaf aan een schot van Guardado. De sensatie kwam er alsnog. Ver in blessuretijd kopte Sanabria raak en dompelde Santiao Bernabeu in rouw.