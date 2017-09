Bilbao-speler Yeray wint opnieuw strijd tegen kanker

8:38 – Yeray Álvarez is succesvol behandeld aan teelbalkanker. Dat heeft zijn club Athletic Bilbao laten weten via de officiële clubkanalen. De verdediger van de Baskische La Liga-club heeft nu voor de tweede keer afgerekend met de nare ziekte.



In december vorig jaar kwam naar buiten dat er een tumor was aangetroffen bij de 22-jarige Yeray, die toen meteen geopereerd werd en in februari weer zijn rentree kon maken omdat hij genezen was. Hij kreeg toen ook een nieuw contract van Bilbao. In juni werd echter bekend dat de verdediger opnieuw onderworpen moest worden aan chemotheraptie. Deze behandeling is nu dus weer goed verlopen.



Yeray gaat de komende dagen zelfs weer een trainingsprogramma volgen, meldt Bilbao. "Iedereen is heel gelukkig met dit fantastische nieuws. Het lijkt erop dat alles goed gaat en dat het genezen is", sprak Mikel San José woensdag na de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Atlético Madrid tegen El Mundo Deportivo. "We hadden graag een overwinning aan hem kunnen opdragen."