Opeens 'ABBA-systeem' in Lisse: KNVB start onderzoek

10:04 – Dat er in de beker gekke dingen gebeuren, kan men wel zien aan de uitslagen. Maar los van de daverende verrassingen op een aantal sportcomplexen, vond er ook iets anders opmerkelijks plaats. Tijdens de strafschoppenserie tussen FC Lisse en HSV Hoek hanteerde de dienstdoende scheidsrechter plotseling het 'ABBA-systeem', waarbij de clubs twee om twee een penalty nemen.



Het was een vreemde gewaarwording op Sportpark Ter Specke. Tweede Divisionist Lisse en hoofdklasser Hoek hoorden van de scheidsrechter opeens dat het 'ABBA-experiment' gedaan zou worden. De KNVB heeft bij FOX Sports laten weten dat dit niet door de beugel kan. Daarom wordt er een onderzoek gestart. "Het is niet conform de huidige spelregels van het bekertoernooi. De KNVB gaat de scheidsrechter en beide clubs daarom om een reactie vragen en vervolgens een rapport opmaken. Die wordt daarna voorgelegd aan de tuchtrechter, die bepaalt of er sprake is van een overtreding van de spelregels en of dat effect heeft gehad op het resultaat. Is dat laatste het geval, dan wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur betaald voetbal, die er dan een uitspraak over zal moeten doen", zo klinkt het vanuit de voetbalbond.



Teammanager Danny de Vrieze van Lisse heeft bij PZC gereageerd op de gang van zaken. "De spelers hoorden pas in de middencirkel dat dit de volgorde zou worden. Ik ben na de strafschoppenserie naar de scheidsrechter toegegaan en hij gaf toen al aan dat hij een dwaling had begaan. De KNVB heeft al contact met Hoek gezocht en de kans is aanwezig dat donderdag het balletje FC Lisse/Hoek in de koker gaat", aldus De Vrieze.



Op dit moment gaat Lisse nog door naar de volgende ronde, maar mogelijk krijgt het duel met Hoek dus nog een staartje. Dat alles door de actie van scheidsrechter Marc Nagtegaal.



De UEFA testte in mei overigens voor het eerst in een officiële wedstrijd met het zogenoemde ABBA-systeem.



