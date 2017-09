Burnley pikt Lindegaard op, Lallana op de weg terug

13:02 – Omdat Tom Heaton voor langere tijd uit de running is, heeft Burnley een nieuwe keeper aangetrokken. Het gaat om de transfervrije Anders Lindegaard. De Deen, die een verleden heeft bij Manchester United, heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.



De 33-jarige doelman is aangetrokken omdat eerste keeper Heaton er maanden uit ligt met een schouderblessure. Lindegaard speelde afgelopen seizoen bij Preston North End, maar was door zijn zomerse vertrek bij die club transfervrij. Bij Burnley zal de international de concurrentie aan moeten gaan met Nick Pope, die de voorbije weken het doel verdedigde.



Herstel Lallana verloopt goed

Het herstel van Adam Lallana verloopt uitstekend. De middenvelder kampt sinds augustus met een dijbeenblessure, maar is eerder dan verwacht weer op het trainingsveld van Liverpool verschenen. Verwacht werd dat de Engelsman maanden buitenspel zou staan, maar de kans is groot dat hij eerder zijn rentree kan maken.