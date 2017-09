KNVB schuift penaltyzaak door naar spelregelcommissie

14:37 – De KNVB laat de internationale spelregelcommissie IFAB een oordeel vellen over de vreemde situatie die woensdagavond ontstond bij het bekerduel tussen FC Lisse en HSV Hoek. Lisse won het treffen na een 2-2 eindstand en penalty's, maar tijdens de strafschoppenserie werd onverwachts en tegen de regels in het experimentele 'ABBA-systeem' (twee om twee) gehanteerd.



De gang van zaken bij het duel in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB Beker deed veel stof opwaaien. De KNVB liet al weten dat de keuze van scheidsrechter Marc Nagtegaal tegen de reglementen in ging en dat het de situatie daarom zou onderzoeken.



"Op dit moment heeft de KNVB de kwestie neergelegd bij de onafhankelijke adviesgroep spelregels en de internationale spelregelcommissie IFAB", meldt de KNVB in een verklaring. "Aan hen wordt gevraagd hoe er het beste met deze situatie omgegaan kan worden. Het bestuur betaald voetbal zal moeten beslissen of deze uitkomst geldig is en dat de uitslag blijft staan of dat de penaltyserie (of wedstrijd) ongeldig wordt verklaard vanwege een foutieve strafschoppenserie."



Donderdagavond zal bij de loting het balletje FC Lisse/Hoek in de koker gaan, omdat er op dat moment nog geen uitsluitsel zal zijn over het vraagstuk of de uitslag van het bekerduel tussen Lisse en Hoek wel geldig is.