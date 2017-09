PEC Zwolle probleemloos voorbij amateurs

18:51 – PEC Zwolle heeft donderdag probleemloos de volgende ronde van de KNVB Beker bereikt. De voormalig bekerhouder klopte de amateurs van De Meern, spelend in de Derde Divisie, met 0-5. Zonder kleerscheuren zijn de Blauwvingers niet gebleven, want trainer John van 't Schip zag in Utrecht Philippe Sandler en Younes Namli geblesseerd uitvallen.



De start was voortvarend van PEC Zwolle. In de openingsfase stuurde Ryan Thomas Stef Nijland weg. Nijland legde met een schijnbeweging zijn tegenstander in de luren en rondde af. De doelpuntenmaker raakte later nog de paal. Domper was de blessure van Sandler, die na ruim twintig minuten naar zijn hamstring greep.



Namli gaf PEC, in de slotfase van de eerste helft, voor de tweede keer reden tot juichen. Hij lepelde de bal in één keer over de doelman. Diezelfde Namli raakte vlak voor het rustsignaal geblesseerd, waarschijnlijk aan zijn lies. Dat gebeurde nadat Piotr Parzyszek eerder een penalty had benut.



Wouter Marinus, vervanger van Namli, was in de tweede helft verantwoordelijk voor de vierde Zwolse treffer. Doelman Mickey van der Hart zat halverwege de tweede helft een eretreffer van De Meern dwars. Youness Mokhtar bepaalde de eindstand vanaf de penaltystip op 0-5.