Padt baalt van spel Groningen: "Kijk eens naar scorebord"

20:36 – Sergio Padt is ontevreden over het vertoonde spel in het bekerduel van FC Groningen tegen Hercules. De voormalige winnaar kwam in Utrecht op achterstand, maar kon de zaak tijdig herstellen en stapte het met een 2-4 zege van het veld.



"We hebben gisteren (woensdag, red.) gezien dat het erger kan", verwijst Padt in gesprek met FOX Sports naar onder andere de uitschakeling van Vitesse. "Wij zitten in de koker. De doelstelling was goed spelen en te winnen. Dat is eerste is niet gelukt."



Groningen speelde tegen de derde divisionist erg matig. De 1-0 achterstand riep de ploeg van Ernest Faber dan ook over zichzelf af. "Niet fijn, vooral niet in de situatie waarin wij zitten", aldus de captain. "Vooral in de eerste helft gingen we moeilijke dingen doen. Ik heb zes, zeven hakballen gezien die allemaal mislukten. Kijken eens naar het scorebord. Alsof we met 5-1 voor stonden. Het is belangrijk om rustig te blijven en de basisdingen goed te doen, dan sta je bij rust met 4-1 voor."