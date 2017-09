KNVB Beker: Feyenoord en Ajax tegen amateurs

21 september 2017 – Feyenoord en Ajax treffen in de tweede ronde van de KNVB Beker beide een amateurclub. De landskampioen neemt het op tegen stuntploeg Swift, dat bekerhouder Vitesse uitschakelde. Ajax speelt een Amsterdamse stadsderby tegen de amateurs van De Dijk. PSV gaat op bezoek bij FC Volendam.



Ook heeft de loting van donderdagavond drie 'Eredivisie-affiches' opgeleverd. SC Heerenveen gaat op bezoek bij Willem II. Beide ploegen treffen elkaar komend weekend ook. FC Groningen maakt de verre reis naar Roda JC. Ook FC Utrecht moet naar Limburg: VVV-uit staat op het programma.



Heracles blijft nog even in afwachting over de komende tegenstander. De Almeloërs nemen het op tegen Lisse of Hoek. Lisse won woensdag na strafschoppen, maar de penaltyserie werd tegen de regels in volgens het 'ABBA-systeem' genomen. De KNVB laat de internationale spelregelcommissie IFAB nu een oordeel vellen.



De wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB Beker worden op dinsdag 24 oktober, woensdag 25 oktober en donderdag 26 oktober gespeeld. Later wordt een definitief speelschema bekendgemaakt.



Complete loting

Feyenoord - Swift

FC Volendam - PSV

De Dijk - Ajax

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles

Heracles Almelo - Lisse/Hoek

Almere City - AZ

NEC - Achilles '29

PEC Zwolle - Kozakken Boys

VVV-Venlo - FC Utrecht

Katwijk - VVSB

GVVV - Koninklijke HFC

FC Twente - FC Eindhoven

RKC - De Treffers

FC Den Bosch - SC Cambuur

Willem II - sc Heerenveen

Roda JC - FC Groningen