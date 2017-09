PSV gaat situatie van Maher in winterstop opnieuw bekijken

0:00 – De situatie van Adam Maher bij PSV wordt in de winterstop opnieuw bekeken. De middenvelder was donderdag in het bekerduel met SDC Putten (0-4 winst) verrassende basisspeler en scoorde ook twee keer. Maher beschikt over een aflopend contract, en zou afgelopen zomer al weg.



"Ik heb tegen hem gezegd dat we lekker met elkaar aan de slag gaan", zegt Phillip Cocu tegen FOX Sports. "In de winterstop kijken we wat de situatie is en kijken we verder." Op de training en ook tegen Putten liet Maher een prima indruk achter. "Vandaag heeft hij zijn goede drive, plezier en de wil om te voetballen laten zien. Dat doet-ie ook op trainingen. Hij heeft zich echt wel ontwikkeld bij ons, ook in Turkije (Maher werd vorig seizoen verhuurd aan Osmanlispor, red.) Hij is een echte prof geworden."



Sam Lammers

Over Sam Lammers is Cocu minder tevreden. De twintigjarige spits viel zondag in tegen Feyenoord, en startte tegen Putten in de basis. "Je mag meer van hem verwachten dan hij de laatste twee wedstrijden heeft laten zien. Maar jonge jongens moet leren. Ik denk dat het gebruikelijk is dat talenten goede fases hebben, maar ook moeilijke."