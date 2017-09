Fraser kwaad: "Mogen blij zijn dat ze bij Vitesse spelen"

8:35 – Henk Fraser kon er wegens een griepje niet bij zijn, maar de trainer baalt als een stekker van de afgang van Vitesse in de eerste ronde van de KNVB Beker. De bekerhouder ging na penalty's ten onder tegen de Amsterdamse hoofdklasser AVV Swift. De oefenmeester is woedend op zijn spelersgroep, maar benadrukt wel dat het een incident is.



Fraser hield vast aan de vrije dag die hij ingepland had voor de selectie, zo laat de coach optekenen in De Telegraaf. "Het heeft geen zin om impulsief vanuit de emotie alles overhoop te gooien. Als trainer moet je wel je kop erbij houden. We hebben een zware reeks voor de boeg en daarvoor hebben we een programma opgesteld met ook voldoende rust erin. Daar houd ik aan vast", aldus Fraser, die komende zondag met Vitesse op bezoek gaat bij Ajax. Op dit moment hebben de Arnhemmers evenveel punten als deze tegenstander: tien stuks, na vijf duels.



Ondanks het feit dat Fraser geen impulsieve maatregelen neemt, spaart hij zijn spelers niet. "Ik ben echt kwaad op het team. Deze wedstrijd hebben we verloren, omdat we niet het maximale hebben gegeven. Dat mag gewoon niet gebeuren", foetert Fraser, die niet snapt waar de instelling tegen Swift vandaan komt. "We hebben veel jongens die naar een grote club toe willen. Mijn eigen ervaring bij Feyenoord is dat je bij een grote club élke wedstrijd móet winnen. Dat is een instelling die je moet hebben voor de top en die onze spelers niet hebben getoond tegen Swift. Dat is voor mij een teken dat ze nog niks te zoeken hebben bij een grote club en blij mogen zijn dat ze bij Vitesse spelen", aldus Fraser, die het 'wel als een incident ziet'.