FIFA-nominaties: 'usual suspects', Martens en Wiegman

16:00 – Tijdens een evenement in Londen zijn op deze vrijdag de nominaties voor de prestigieuze FIFA-awards bekendgemaakt. Op 23 oktober volgt in de Engelse hoofdstad een officiële ceremonie waarop de prijzen uitgereikt worden. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar dingen mee om de onderscheiding voor de beste speler, terwijl Lieke Martens en Sarina Wiegman ook kans maken op een mooie prijs.



In 2016 ging Ronaldo aan de haal met de FIFA-prijs voor de beste speler en de Portugees heeft dus de kans om de onderscheiding opnieuw in de wacht te slepen. Dan moet hij dus zien af te rekenen met Messi en Neymar. Het zijn een beetje 'the usual suspects', al beleefde Antoine Griezmann natuurlijk ook een prachtig jaar. Het is overigens een andere prijs dan de door France Football georganiseerde Gouden Bal-verkiezing, die Ronaldo vorig jaar voor de vierde keer wist te winnen en Messi ook al vijf keer pakte.





De nominaties

Massimiliano Allegri (Juventus), Antonio Conte (Chelsea) en Zinedine Zidane ( Real Madrid) maken kans om uitgeroepen te worden tot beste trainer van het jaar bij de FIFA-verkiezingen. Bij de vrouwen behoort Sarina Wiegman, die met de Oranje Leeuwinnen het EK in eigen land wist te winnen, tot de genomineerden. Zij moet de concurrentie aangaan met Nils Nielsen (dames Denemarken) en Gerard Precheur (dames Olympique Lyon).Bij de vrouwen is Lieke Martens kanshebber om speelster van het jaar te worden. De aanwinst van FC Barcelona won deze zomer het EK in Nederland en werd op het toernooi in eigen land uitgeroepen tot beste speelster. Ook sleepte ze de UEFA-prijs voor de beste voetbalster van het jaar in de wacht. Deyna Castellanos (Venezuela, Santa Clarita Blue Heat/Florida State Seminoles) en Carli Lloyd (Verenigde Staten, Houston Dash/Manchester City Women) zijn ook genomineerd.Tot slot zijn Gianluigi Buffon, Keylor Navas (Real Madrid) en Manuel Neuer (Bayern München) in de race om de beste keeper van het jaar te worden. De supporters van Borussia Dortmund, Celtic en FC Kopenhagen maken kans op de Fan Award, terwijl er nog tien genomineerden over zijn voor de Puskás Award voor de mooiste goal van het jaar: Kevin-Prince Boateng (Las Palmas), Alejandro Camargo (Universidad de Concepcion), Deyna Castellanos (Venezuela onder 17), Moussa Dembélé (Celtic), Olivier Giroud (Arsenal), Aviles Hurtado (Tijuana Xolos), Mario Mandzukic (Juventus), Oscarine Masuluke (Baroka FC), Nemanja Matic (Chelsea) en Jordi Mboula (FC Barcelona onder 19).* Cristiano Ronaldo (Real Madrid)* Lionel Messi (FC Barcelona)* Neymar (FC Barcelona/Paris Saint-Germain)* Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat/Florida State Seminoles)* Carli Lloyd (Houston Dash/Manchester City Women)* Lieke Martens (FC Barcelona Femeni)* Massimiliano Allegri (Juventus)* Antonio Conte (Chelsea)* Zinedine Zidane (Real Madrid)* Nils Nielsen (dames Denemarken)* Gerard Precheur (dames Olympique Lyon)* Sarina Wiegman (dames Nederland)* Gianluigi Buffon (Juventus)* Keylor Navas (Real Madrid)* Manuel Neuer (Bayern München)* Kevin-Prince Boateng (Las Palmas)* Alejandro Camargo (Universidad de Concepcion)* Deyna Castellanos (Venezuela onder 17)* Moussa Dembele (Celtic)* Olivier Giroud (Arsenal)* Aviles Hurtado (Tijuana Xolos)* Mario Mandzukic (Juventus)* Oscarine Masuluke (Baroka FC)* Nemanja Matic (Chelsea)* Jordi Mboula (FC Barcelona onder 19)* Borussia Dortmund-supporters* Celtic-supporters* FC Kopenhagen-supporters