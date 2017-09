VVV en Zwolle na vijf wedstrijden keurig in linkerrijtje

16:27 – Na vijf speeldagen in het nieuwe Eredivisie-seizoen staan PEC Zwolle en VVV-Venlo keurig in het linkerrijtje. Zwolle is met tien punten de nummer zeven van het klassement, de Limburgers staan met twee punten minder op plek negen. Zondag (aftrap 14.30 uur) treffen VVV en Zwolle elkaar in De Koel.



Steijn: "Het wordt een zware wedstrijd"

"Zwolle is een heel sterke ploeg", zegt VVV-coach Maurice Steijn op de clubwebsite. "Het wordt een zware wedstrijd, al zijn we dat natuurlijk wel gewend. We missen een aantal mensen. Toch ben ik niet van plan om veel te gaan schuiven in het team. Iedereen weet dat ik graag vasthoud aan een groep die goed presteert. Ik heb ook geen enkele reden om te gaan schuiven. Op momenten dat eventuele invallers door blessures of wat dan ook moeten spelen, moeten ze proberen hun kans te grijpen. De jongens die de afgelopen weken invielen hebben het allemaal goed gedaan hoor, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar hun tijd komt nog wel."



VVV vreest Tristan Dekker vanwege een blindedarmontsteking een aantal weken kwijt te zijn. Ook Johnatan Opoku is er niet bij tegen Zwolle. De aanvaller is net hersteld van een liesblessure, maar kampt nu met een gescheurde kuitspier. Zijn herstel gaat enige tijd duren. Roel Janssen en Vito van Crooij gelden als een twijfelgeval voor de ontmoeting met Zwolle.



Van 't Schip: "Gemakkelijk wordt het zeker niet"

Bij PEC Zwolle staat er voor het tripje naar Venlo een vraagteken achter de namen van Philippe Sandler (hamstring) en Younes Namli (lies). Beide spelers raakten donderdag in de gewonnen bekerwedstrijd tegen De Meern geblesseerd en trainer John van 't Schip weet nog niet of ze beschikbaar zijn tegen VVV.

Van 't Schip verwacht een lastige middag in Venlo. "Er heerst daar altijd een speciale sfeer. Ik kan me nog herinneren dat we daar een keer met Ajax een flink pak slaag hebben gekregen. Johan Cruijff was destijds onze coach en hij was er niet blij mee. Volgens mij was het in de sneeuw", aldus Van 't Schip voor de camera van PEC Zwolle TV, doelend op de 3-0 nederlaag van Ajax in Venlo in februari 1987.



"We willen onze lijn van het begin van dit seizoen doorzetten, maar het is natuurlijk wel een uitwedstrijd", vervolgt Van 't Schip. Daarvan hebben we er tot dusver twee gehad, waarvan we er één gelijk hebben gespeeld en één hebben verloren. We willen graag een goed resultaat neerzetten, maar we moeten bekijken hoe de wedstrijd verloopt. Gemakkelijk wordt het zeker niet."