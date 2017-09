NAC naar Feyenoord: "We moeten de ruggen rechten"

20:37 – NAC Breda heeft iets recht te zetten. De Brabanders blameerden zich woensdag in de KNVB Beker door met 4-3 te verliezen bij de amateurs van Achilles '29. Zaterdag (aftrap 19.45 uur) gaat de ploeg van coach Stijn Vreven op bezoek bij Feyenoord.



"We moeten de ruggen rechten", begint Vreven zijn gesprek met Omroep Brabant. "We hebben wel wat goed te maken, maar het zal nog wel een aantal keer gebeuren. We zullen acht keer vallen en moeten dan weer negen keer opstaan. Dat is inherent aan de groep, maar geen probleem."



Vreven doelt met zijn uitspraak op het feit dat NAC een jonge en onervaren selectie heeft. Een volgepakte en sfeervolle Kuip kan ook imponerend zijn voor zijn spelers. "Ook dat is weer een leerproces voor de spelers", zegt de Belg daarover. "De eerste keer in de Kuip spelen is een speciale belevenis. Maar je moet het omdraaien, het moet je juist energie geven om negentig minuten te vlammen."



Rai Vloet, vorige week nog met twee goals de matchwinner tegen FC Groningen (2-1), ontbreekt vanwege een schorsing bij NAC. Vreven kan evenmin beschikken over de geblesseerden Chiro N'Toko, Olivier Rommens, Paolo Fernandes, Robbie Haemhouts, Thomas Agyepong en Thomas Marijnissen.