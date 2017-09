Heracles nog zonder Kuwas tegen het puntloze Roda

20:55 – John Stegeman, de trainer van Heracles Almelo, kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen het puntloze Roda JC Kerkrade (aftrap 19.45 uur) niet beschikken over drie spelers. Bart van Hintum (enkel), Sebastian Jakubiak (voet) en Brandley Kuwas (knie) ontbreken bij de club uit Almelo.



Stegeman: "Slimmer worden en 'guts' tonen"

"Met Brandley gaat het redelijk goed, maar hij zit nog niet bij de selectie", aldus Stegeman op de Heracles-website. "De knie reageerde van de week nog, dus we zijn voorzichtig en bekijken we het van dag tot dag. Het streven is om hem voor de volgende wedstrijd weer fit te krijgen."



Heracles pakte in de eerste vijf duels vijf punten. "Ons team is van goede wil, maar wij moeten slimmer worden en 'guts' tonen. We moeten stap voor stap beter worden en we moeten ook meer naar voren gaan verdedigen", stelt Stegeman. "Er moet eensgezindheid in komen wat dat betreft. Het gaat met vallen en opstaan en daar helpen we de spelers bij. We hebben respect voor iedere tegenstander, maar het gaat er vooral om hoe we het zelf doen. Wij moeten onze taken goed uitvoeren, dan hebben we de meeste kans om wedstrijden te winnen."

Molenaar: "Geleerd van vorige week"

Roda JC is als enige club in de Eredivisie nog puntloos na vijf speelronden. Afgelopen weekend verloren de Limburgers voor eigen publiek met 1-3 van Willem II. "We hebben van die wedstrijd geleerd", zegt trainer Robert Molenaar tegen Dagblad De Limburger. "We wilden onszelf voorbij hollen om te voldoen aan het verwachtingspatroon. De achterstand probeerden we geforceerd recht te zetten, waardoor verdedigend de organisatie verdween. We gaan - ook zelf - wel eens voorbij aan het feit dat we een team in opbouw zijn."



"Heracles is wisselvallig", analyseert Molenaar de tegenstander. "Als het bij elke ploeg crescendo zou gaan, stonden we allemaal bovenaan. Zij hebben kwaliteiten en met Kuwas (die dus ontbreekt, red.) ook creativiteit, maar verdedigend laten ze steken vallen." Alleen de geblesseerde Ognjen Gnjatic is afwezig bij Roda JC.