Bayern speelt gelijk tegen Wolfsburg na blunder Ulreich

22 september 2017 – VfL Wolfsburg heeft in de tweede wedstrijd na het ontslag van coach Andries Jonker voor een verrassing gezorgd. Met Martin Schmidt, die dinsdag met een 1-1 gelijkspel tegen Werder Bremen debuteerde als Wolfsburg-trainer, in de dug-out pakten de noorderlingen vrijdag een punt bij Bayern München. Ondanks een 2-0 achterstand van Wolfsburg bij rust werd het 2-2 in de Allianz Arena in München.



Door het gelijkspel van Bayern kan Borussia Dortmund, de ploeg van trainer Peter Bosz, later dit weekend haar koppositie verstevigen. Dortmund speelt zaterdag thuis tegen Borussia Mönchengladbach en komt bij winst op zestien punten. Bayern heeft na vanavond (vrijdag) dertien punten. Wolfsburg is met zes punten uit zes duels de nummer elf van het Bundesliga-klassement.



Na de eerste helft zag het er nog goed uit voor Bayern tegen Wolfsburg. De thuisclub zocht de kleedkamer op met een 2-0 voorsprong, mede door een doelpunt van Arjen Robben. De Nederlandse aanvaller scoorde drie minuten voor rust uit een afstandsschot, dat door teamgenoot Rafinha nog van richting werd veranderd. Robben zorgde daarmee voor de 2-0, aangezien Robert Lewandowski er negen minuten eerder uit een zelf verdiende penalty 1-0 van had gemaakt.



Maximilian Arnold bracht Wolfsburg elf minuten na de doelwissel op fortuinlijke wijze terug in de partij. Bayern-keeper Sven Ulreich, die tussen de palen stond omdat Manuel Neuer nog altijd geblesseerd is, verkeek zich op een vrije trap van Arnold. De sluitpost leek de bal met één hand over het doel te willen tikken, maar tikte hem in plaats daarvan in eigen doel.



Hoewel Bayern na de aansluitingstreffer meer balbezit had en ook meer schoten loste, was het Wolfsburg dat in de 83ste minuut scoorde en zodoende langszij kwam. Daniel Didavi kopte raak uit een voorzet van Paul Verhaegh. De Nederlandse rechtsback stond in de basis bij Wolfsburg, zijn landgenoot Riechedly Bazoer viel in. In de slotfase maakte Bayern nog jacht op de 3-2, maar het had geen succes.