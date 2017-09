De Graafschap uitgefloten door fans: "Mooi signaal"

8:44 – Het loopt nog niet echt bij De Graafschap, dat na zes speelronden zesde staat in de Jupiler League. Bovendien werd er midweeks in de beker verloren van Kozakken Boys. De fans waren er vrijdagavond tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam (0-0) even helemaal klaar mee en dat lieten ze blijken met een fluitconcert. Mooi, vindt trainer Henk de Jong.



De 262 meegereisde fans waren niet tevreden met het spel van De Graafschap bij Volendam. "Op trainingen is het één en al 'bloed, zweet en tranen', wat onze supporters ook zongen na de wedstrijd. En dan beginnen we de wedstrijd en hebben we het anker uit hangen. Daar baalt iedereen van, ook onze fans. Het is een heel duidelijk signaal dat zij afgeven", wordt De Jong geciteerd op het digitale thuis.



"Ik vind het ook een mooi signaal van de supporters, die steunen ons als staf ook in wat we willen. Wij als groep - dus ook de staf - die houden wel van dat directe", zegt de coach. "Het is niet dat we niet willen, maar we moeten de schroom echt van ons afgooien. Want we doen onszelf tekort. De bescheidenheid die erop zit, dat moet stoppen. We hoeven maar één ding te doen en dat is elke wedstrijd vól gas spelen. Dan mogen we 'm nog weleens verliezen", aldus De Jong, die de eerste helft van zijn ploeg 'verschrikkelijk' noemt.