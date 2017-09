Atlético klopt Sevilla en rukt op naar tweede plaats

14:54 – De grasmat in het Wanda Metropolitano is voorlopig uiterst vruchtbare grond voor Atlético Madrid. Nadat de topclub vorige week bij de entree in het nieuwe stadion won van Málaga heeft de ploeg zaterdag ook gewonnen van concurrent Sevilla: 2-0.



Het is daardoor een uitstekende week geworden voor Atlético, aangezien er midweeks ook werd gewonnen bij Athletic de Bilbao. Vanmiddag werden de drie punten gepakt door twee goals in de tweede helft. Yannick Carrasco schoof de bal kort na rust in het doel, nadat hij Sevilla-middenvelder Steven N'Zonzi de baas was in een sprintduel. Ruim twintig minuten later werd het duel beslist door de man die vorige week de eerste treffer ooit in het Wanda Metropolitano maakte: Antoine Griezmann. De Fransman veegde de bal laag in het doel na een handige passje van Filipe Luis.



De zege is uiterst belangrijk voor de ploeg uit Madrid, aangezien het nu over Sevilla naar de tweede plaats wipt. Voorafgaand aan het duel had de Sevilla nog een voorsprong van twee punten op Los Colchoneros.