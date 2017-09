Koploper Celtic trekt weer aan langste eind in Old Firm

14:56 – Het is Celtic gelukt om de eerste Old Firm van het nieuwe seizoen te winnen. De club van Brendan Rodgers was met 0-2 te sterk voor grote rivaal Rangers en doet daardoor uitstekende zaken in de Schotse titelstrijd.



Celtic gaat met negentien punten uit zeven duels aan kop, Rangers volgt met elf punten op de vierde plaats. Vanmiddag hielden de rivalen elkaar lange tijd in balans, maar na de pauze sloeg Celtic tweemaal toe. Tom Rogic schoot uit een hoekschop in de vijftigste minuut de 0-1 hoog in het doel, waarna Leigh Griffiths er een kwartier later 0-2 van maakte. De spits profiteerde van een uitstekende steekpass en vuurde laag raak.



Celtic is de laatste seizoenen vaak een maatje te groot voor de rivaal. Vorig seizoen won het beide ontmoetingen, terwijl het niet één van de laatste tien confrontaties verloor. De laatste nederlaag van Celtic tegen Rangers dateert uit 2003.