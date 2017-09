United ontsnapt bij Southampton, City schittert andermaal

17:57 – Manchester United blijft het uitstekend doen in de Premier League. De ploeg van José Mourinho had het zaterdagmiddag wel zwaar op bezoek bij Southampton, maar won wel met 1-0. Manchester City haalde ondertussen uit tegen het in de competitie nog altijd doelpuntloze Crystal Palace met 5-0. Ook Chelsea won heel ruim op bezoek bij Stoke City werd het 0-4.



Southampton - Manchester United 0-1

Na een tamme openingsfase, waarin beide teams een schietkans hadden, was het Romelu Lukaku die de wedstrijd openbrak. Fraser Forster had nog een antwoord op zijn eerste poging, maar in de rebound was het alsnog raak voor de Belg. Die zo alweer zijn achtste goal maakte in acht wedstrijden voor Manchester United. Marcus Rashford was niet heel veel later dicht bij de 0-2, maar hij krulde zijn vrije trap net naast het doel. Southampton - met Wesley Hoedt in de basis - ging na de pauze op jacht na de gelijkmaker met kansen voor Romeu, Nathan Redmond en Shane Long. Met name Romeu was bedrijvig en miste meerdere keren het vijandelijke doel maar net. Maar Manchester United bleef wel overeind en mag dus weer drie punten bijschrijven.



Manchester City - Crystal Palace 5-0

Crystal Palace kon op bezoek bij het de voorbije weken indrukwekkende Manchester City. Toch ging het niet lang voor de rust fout. Leroy Sané combineerde fraai met David Silva en tikte de bal leep binnen onder de opspringende Wayne Hennessey door. Na de pauze werd het direct beslist. Ditmaal was Sané aangever en rondde Raheem Sterling af. De Brit was niet veel later weer goed bij de les om dit keer een voorzet van Sergio Agüero binnen te tikken. Crystal Palace kon niet anders dan de score zo laag mogelijk proberen te houden, maar moest toch nog een paar goals slikken. Agüero kopte een voorzet van de uitblinkende Sané prima binnen en Fabian Delph knalde vervolgens de 5-0 binnen.



Stoke City - Chelsea 0-4

Het was al razendsnel feest voor de bezoekers. Een lange bal van achteruit was genoeg om Álvaro Morata in scoringspositie te brengen. De spits was uiterst rustig in de afronding. Ook bij de tweede goal zag de Stoke-achterhoede er niet goed uit. Darren Fletcher legde de bal zo klaar voor Pedro, die fraai binnenknalde. Stoke ontwikkelde vervolgens veel druk met voornamelijk hoeschoppen. Na de pauze kreeg de thuisploeg haar grootste kans via Mame Biram Diouf. Vervolgens liep Chelsea alsnog verder weg via de Morato-show. Eerst scoorde hij na een fraaie individuele actie en zijn hattrick completeerde hij door aan het einde te staan van een vlotlopende Chelsea aanval.



Everton - Bournemouth 2-1

Na een vrij gezapige eerste helft (met als meest opmerkelijke moment een elleboogstoot van Simon Francis richting Wanye Rooney) kwam alles tot ontbranding na rust. Joshua King werd nauwelijks aangepakt en kon zo de bezoekers op voorsprong zetten. Met Omar Baye Niasse toverde Ronald Koeman echter een gouden troef tevoorschijn. Eerst rondde hij goed af op aangeven van Tom Davies en tien minuten voor tijd was hij attent genoeg om ook een rebound binnen te werken. Hierdoor heeft het slecht gestarte Everton voorlopig weer wat lucht op de ranglijst.



Overige uitslagen

Burnley - Huddersfield Town 0-0

Swansea City - Watford 1-3