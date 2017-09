Zidane: "Alle uitwedstrijden zijn nu lastig voor ons"

20:56 – Real Madrid liet in de eerste vijf wedstrijden van het competitieseizoen al zeven punten liggen en ook zaterdag ging het niet makkelijk voor de ploeg van Zinédine Zidane. Uiteindelijk werd Deportivo Alavés met 1-2 aan de kant gezet door de landskampioen.



"We weten dat alle uitwedstrijden voor ons nu lastig zijn, zeker bij een ploeg als Alavés dat elk punt kan gebruiken", vertelt de Franse manager na afloop op het perspraatje. "Het was zeker niet briljant, maar ik ben tevreden, want we hebben wat we wilden: de driep punten."



De uitblinker voor Real was zomeraanwinst Dani Ceballos, die beide goals voor zijn rekening nam. "Ik ben ontzettend blij voor hem, hij heeft het heel goed gedaan. Ook buiten zijn goals om. Hij heeft zich in de korte tijd hier heel leergierig getoond en hij gaat zeker meer kansen krijgen. Vanavond heeft hij ons gered."