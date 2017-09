Van Bronckhorst: "Miste de onverzettelijkheid van vorig seizoen"

23 september 2017 – Feyenoord verloor drie van haar laatste vier officiële wedstrijden en is de koppositie in de Eredivisie nu ook kwijt. Dat zal de Rotterdammers al niet lekker zitten, maar de manier waarop er thuis verloren werd van NAC Breda zorgt alle helemaal voor een hoop frustratie in de Kuip.



"Vandaag staan we er gewoon niet, terwijl je er elke wedstrijd moet staan als je wilt meedoen om de prijzen", vertelt trainer Giovanni van Bronckhorst op de clubwebsite. "Ook tegen NAC moet je honderd procent geven, anders red je het niet. Ik miste de onverzettelijkheid die ons vorig seizoen zo tekende. Toen stonden we er elke wedstrijd als team. Deze nederlaag komt dan ook hard aan bij mij."



Het had allemaal anders kunnen aflopen als Michel Kramer een kwartier voor tijd een strafschop had binnen geschoten. "Als die erin gaat, kun je de wedstrijd misschien nog naar je toetrekken, maar helaas. Na de 0-2 weet je dat het klaar is."



Veel tijd om te treuren is er niet voo Van Bronckhorst en zijn mannen, want SSC Napoli wacht in de Champions League. "We zijn teleurgesteld en dit is een harde dreun. Doorgaan is het enige wat we kunnen doen, maar niet op deze manier. Dinsdag moeten we ons revancheren."