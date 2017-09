Janssen na derby met Besiktas: "Nog nooit meegemaakt"

23 september 2017 – Vincent Janssen speelde tot dusver drie wedstrijden voor Fenerbahçe en wist daarin twee keer te scoren. Zaterdag maakte hij vanaf elf meter zijn belangrijkste goal tot dusver in een knotsgekke derby - met vier rode kaarten - tegen Besiktas (2-1 overwinning).



"Een gekkenhuis", vertelt de aanvaller na afloop tegenover de NOS. "Hoe zo'n wedstrijd beleefd wordt... dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er is een hoop gebeurd in de wedstrijd. Ik denk dat het gewoon de derby's hier zijn. Iedereen legt alles erin. Dit is wel heel mooi om mee te maken."



Dat hij dit succes niet in de Premier League heeft mogen ervaren maakt de trefzekere Janssen weinig uit. "Ik ben blij dat ik hier zit en dat ik dit kan meemaken. Het is mooi dat ik dan ook nog mag scoren. Het is anders hier. Dat is niet erg, alleen maar mooi."