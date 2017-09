Zware hersenschudding voor De Ligt na botsing met Matavz

16:15 – Matthijs de Ligt moest zondag in de wedstrijd van Ajax tegen Vitesse al vroeg het veld verlaten. De verdediger kwam na een half uur spelen hard in botsing met Tim Matavz. Ajax meldt via Twitter dat De Ligt een zware hersenschudding heeft opgelopen.



Matavz en De Ligt kwamen in de dertigste minuut hard met de hoofden tegen elkaar aan. Beide spelers werden daarna op het veld behandeld, maar De Ligt moest uiteindelijk met een brancard van het veld. Ajax meldt via Twitter dat de eerste diagnose is dat De Ligt een zware hersenschudding overhoudt aan de botsing.