Groningen doet aan klantenbinding en wint van Twente

16:26 – Groningen blijft ongeslagen in het eigen stadion. Ondanks dat de Trots van het Noorden een moeizame seizoenstart achter de rug heeft, heeft de ploeg van Ernest Faber nog niet verloren in de Groene Kathedraal. Ook FC Twente kende geen fijn begin van het seizoen, maar hoopte na de overwinning op FC Utrecht van vorige week de lijn omhoog gevonden te hebben. Niks bleek minder waar, want Twente speelde een matige pot en mocht geen moment aanspraak maken op een resultaat. Na 90 minuten stond een magere 1-0 op het scorebord, en dus gingen de punten naar Groningen.





Vorig seizoen eindigde Groningen – Twente na een weergaloze pot voetbal in 3-4, en ook de beginfase van deze wedstrijd mocht er wezen. De bezoekers uit Enschede stichtten gevaar voor het doel van Sergio Padt via Oussama Assaidi en Haris Vuckic, maar de Groningen-keeper lag in de weg. Aan de andere kant waren Lars Veldwijk en Mimoun Mahi dichtbij de openingstreffer, maar stond Jorn Brondeel in de weg.



Het vuur van de openingsfase ebde langzaam weg, en beide ploegen begonnen wat voorzichtiger te spelen. Twente liet Groningen aan de bal, en de thuisclub bouwde voorzichtig op. Via enkele lange ballen werden Mahi en Veldwijk gezocht, maar dit leverde zelden gevaar op. Via combinatiespel kansen creëren lukte beide ploegen niet. Met de bloedsnelle Luciano Slagveer probeerde Twente op de counter gevaar te stichten, maar de Groningse verdediging liet zich niet verrassen.



Na een standaardsituatie kwam de bal ineens voor de voeten van Vuckic, maar het harde schot dat hij produceerde vloog recht op Padt af. In de laatste vijf minuten van de eerste helft zette Groningen nog even aan, en dit leverde enkele hachelijke situaties voor de goal van Brondeel op. Een schot van Juninho Bacuna werd geblokt, en een schot van Mahi ging via Thomas Lam en de lat over. Gescoord werd er dus niet in het eerste helft, en met een 0-0 tussenstand zochten de teams de catacomben op.





Twente leek niet van zins om het strijdplan van de eerste helft overboord te gooien en bleef inzakken. Groningen zocht de aanval via Oussama Idrissi, maar Brondeel bracht redding. In de 51ste minuut begon Idrissi weer aan een dribbel vanaf links, gesteund door de opgestoomde Django Warmerdam. Deze Warmerdam kreeg de bal ook mee, en de linksback gaf voor op Ritsu Doan. De Japanner had de bal voor het inschieten, maar zijn schot werd geblokt. Idrissi was tussentijds naar de goal gelopen en kopte knap de rebound binnen: 1-0.



Door de achterstand moesten de Tukkers wel uit hun schulp kruipen en de aanval zoeken. Groningen stond achterin stabiel, en Twente oogde vrij tandeloos. Op de sporadische momenten dat Twente door de Groningse verdediging kwam, zoals bij het schot van Vuckic in de 66ste minuut, kon Groningen rekenen op haar aanvoerder Padt. Bij Groningen kon Doan bijna de 2-0 maken uit een voorzet van Idrissi, maar raakte hij de bal niet goed.





Ook de aanvallende wissels van René Hake boden geen soelaas. Het slofoffensief van Twente kwam nooit helemaal van de grond, en de standaard situaties van de bezoekers leverden ook niks op. Invaller Adnane Tighadouini kwam in de blessuretijd nog dichtbij met een schot in de hoek, maar opnieuw lag Padt in de weg. De 1-0 van Groningen werd dus over de streep getrokken, en na het laatste fluitsignaal barstte het feest los in het Noordlease Stadion.