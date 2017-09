Van den Brom: "Een totaal ander AZ dan laatste weken"

20:59 – De onverwachte nederlaag van AZ tegen Excelsior (0-2) is hard aangekomen in Alkmaar. Bij winst was de ploeg van John van den Brom in punten weer gelijk gekomen met koploper PSV. In de allereerste tien minuten kwam de bal twee keer op de stip te liggen, en keek AZ al tegen een achterstand aan.



"Vandaag was het in het eerste kwartier een totaal ander AZ in vergelijking met de laatste weken", zegt Van den Brom tegen de NOS. "Die twee strafschoppen zijn we niet meer te boven gekomen. Voor mij ook onverklaarbaar."



AZ kreeg in eigen huis voldoende mogelijkheden om iets te forceren. 26 keer mochten de Noord-Hollanders aanleggen voor een hoekschop. "En er zat geen één goede corner bij, dat moet beter. Het is het weekend van de verrassingen en wij zitten daar ook bij... Teleurstellend."



De Alkmaarders bereiden zich komende week voor op het thuisduel met Feyenoord. "Iedereen moet even in de spiegel gaan kijken", is de mening van aanvoerder Ron Vlaar. "Volgende week spelen we tegen Feyenoord en dat is een hele mooie wedstrijd om wat recht te zetten