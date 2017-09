Interview Brondeel: "Staan achter Hake en de rest is bullshit"

7:30 – Voor het eerst dit seizoen hield Jorn Brondeel vorige week tegen FC Utrecht (4-0) de nul bij FC Twente, maar zondag tegen FC Groningen stapte de doelman van de Tukkers weer met een nederlaag van het veld. De vijfde verliespartij in zes competitieduels heeft er behoorlijk ingehakt bij de rood-witte formatie uit Enschede, maar de Belgische keeper blijft strijdbaar. "We moeten niet opgeven en vol doorgaan."



Twente-selectie steunt Hake

Trainer René Hake grapte vorige week dat zijn contract weer met een week was verlengd, vanwege de eclatante zege op FC Utrecht. In dat geval is de baan van de coach na dit weekend weer onder druk komen te staan. Tegen concurrent Groningen werd de vijfde zeperd in zes speelronden genoteerd. Brondeel is duidelijk over de positie van de coach. "Wij staan achter de trainer en dat is geen clichéantwoord", spreekt hij na de verliespartij in het Noordlease Stadion tegen FCUpdate.nl. "Wij staan vol achter hem en zijn samen bezig aan een proces. Laat één ding duidelijk zijn: wij staan vol achter hem en de rest is bullshit. Natuurlijk is er druk op de trainer en druk op de spelers, maar daar zijn we wel aan gewend."



Die druk zal na de nederlaag in Groningen, een andere ploeg in crisis, alleen maar toenemen in Enschede. Hoewel Brondeel bezig is aan zijn eerste maanden bij Twente, beseft hij dat de ploeg ondermaats presteert. "Vorig weekend en deze week hadden we een goed gevoel. Dan hoop je dat je die serie met een positief gevoel kan afsluiten, maar dat is niet gebeurd. Het is nu weer slikken en doorgaan."



Goede optredens na 'kloteperiode'

De overwinning op Utrecht had Twente nog zo goed gesmaakt, maar een menu voor een zege in Groningen bleek de driepunter niet. Midweeks werd er nog wel gewonnen van ONS Boso Sneek in de beker. "Het was lekker om na zo'n kloteperiode een paar goede optredens neer te zetten en verder te gaan. We wisten dat er bij Groningen ook paniek was, dus dan wil je absoluut iets doen. Het doet echt pijn dat we het op deze manier weggeven. We hebben de wilskracht en de gretigheid die we tegen Utrecht hebben laten zien niet in Groningen getoond."



Brondeel, die afgelopen zomer werd weggeplukt bij NAC Breda, vindt dat met name vervelend voor de meegereisde fans van Twente. "Je gunt het die mensen enorm", baalt de Belgische sluitpost. "Ik krijg er nog kippenvel van als ik terugdenk wat er gebeurde na de wedstrijd. Ze applaudisseerden terwijl we dat eigenlijk niet verdienden. We halen geen resultaat en dan doe je niets terug voor de fans. Dat is heel zuur. Zij moeten een eind rijden en staan hier in een vol uitvak. Dat is teleurstellend."



De 24-jarige keeper is sinds zijn entree in Enschede de vaste eerste keeper van Twente. Hij speelde alle zeven officiële duels en miste nog geen minuut. "Het was even wennen en aanpassen in het begin. Het is een stap hogerop, maar dat zijn uiteindelijk allemaal randzaken. Het draait om wat je op het veld doet. Ik moet de ballen pakken en ik probeer ook los van de ploeg mijn taken te doen en er op de momenten te staan dat het nodig is", zegt Brondeel, die weet dat zijn team een lastige periode doormaakt. "Binnen de groep heb ik niet het gevoel dat het vertrouwen weggaat, maar je voelt wel dat het lekker is om na Utrecht een beetje adem te hebben. Het zorgt voor rust", zegt de Belg, die in zijn zeven duels (inclusief beker) negen goals moest incasseren.



"Veel werk aan de winkel"

Voor het eerst in zijn loopbaan speelt Brondeel dit seizoen in de Eredivisie. De keeper, die deze zomer voor vier jaar tekende, kwam in het verleden uit voor Zulte Waregem, Antwerp FC en Lierse SK. "Ik probeer elke dag, ook op de trainingen, beter te worden", legt hij uit. "Tegen Groningen was het lekker dat ik de ballen kon pakken. Het is natuurlijk ook prettig als ik niets hoef te doen en dat we winnen." Met slechts twee zeges uit zeven duels schort het daar voorlopig aan bij Twente, beseft de goalie. "Er is nog veel werk aan de winkel en ik had het gevoel dat het beter ging met ons, al is dat wat vreemd om te zeggen na deze wedstrijd. Ik probeer me los te koppelen van alles van de groep en gewoon te focussen op wat ik moet doen."



Twente krijgt vrijdag de kans op eerherstel, als streekgenoot Heracles Almelo de Grolsch Veste betreedt. Een betere gelegenheid op revanche is er volgens Brondeel niet. "Dat is een mooie pot. We moeten dit even verwerken en dan is er niets mooier dan vrijdag te winnen", zegt hij strijdbaar. "We moeten nu niet opgeven en vol doorgaan. We kunnen de kopjes niet laten hangen en we moeten zorgen dat we omhoog komen. Dat is het enige doel voor mij nu en daar gaan we vol voor."



Door: Remco Jacobi