Kashia geniet: "Maar maakt pijn van beker niet minder"

9:14 – Vitesse haalde zondag op de best mogelijke manier revanche voor het bekerechec tegen Swift. De Arnhemmers wonnen zondag met 0-2 in Amsterdam, tot tevredenheid van Guram Kashia. De aanvoerder voelt de pijn van de bekeruitschakeling nog steeds.



De Georgiër nam zondag in Amsterdam de 0-1 voor zijn rekening. "Wat er woensdag met Vitesse is gebeurd, kan natuurlijk echt niet", is hij duidelijk tegen De Gelderlander. "Dat was een afgang. Daarom moeten we nu ook nuchter blijven. Laten we wel wezen: Vitesse kon op dit moment een resultaat héél goed gebruiken. Het wist de schande niet uit, het maakt de pijn van het bekertoernooi niet minder. Maar dit is in alles een heel belangrijke overwinning. Ook voor de manager. En die was toch echt he-le-maal niet schuldig aan die bekerwedstrijd." Henk Fraser was zowel midweeks als zondag door ziekte absent.



Toch vindt Kashia het knap van zijn ploeg dat het zich zo heeft herpakt. "Het is wel de kunst om met zijn allen te schakelen naar Ajax en dan dit te brengen. Dit is wel Ajax, hè. Die wedstrijd win je niet zo vaak. Wij hebben het fantastisch gedaan. We hebben gevochten. Dat wij Ajax de fluitconcerten krijgt, dwingen wij af."