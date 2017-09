Villarreal ontslaat coach na oorwassing bij Getafe

10:30 – De 4-0 nederlaag bij Getafe van afgelopen weekend is Villarreal-trainer Francisco Escriba Segura fataal geworden. De Spaanse oefenmeester is maandag ontslagen, zo maakt de club op de eigen website bekend.



De 52-jarige coach werd vorig seizoen in augustus aangesteld en slaagde er in zijn eerste seizoen bij de club in om vijfde te worden. In het huidige voetbaljaar ging het wat minder met Villarreal, getuige de veertiende plaats na zes speelronden. Escriba werkte in het verleden ook voor Elche FC en Getafe. Met name met Elche was hij succesvol, aangezien hij zich twee seizoenen achtereen wist te handhaven.



Villarreal maakt bekend dat maandag nog een nieuwe hoofdtrainer gaat presenteren.